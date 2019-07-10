Проставить ссылки на сайты

Работа простая - проставление ссылок.

Список сайтов, где проставлять ссылки я предоставляю.

Требования: усидчивость и среднее знание английского.

Ссылки нужно ставить в комментариях, на форумах и других сайтах, где можно добавить бесплатную ссылку.

Нужно будет смотреть на пример и просто повторить ссылку.

Оплата: 20 грн за 1 ссылку.

В неделю нужно ставить около 50 ссылок. Можно больше, если сможете.

Выплаты раз в неделю.

Примеры ссылок, которые надо будет проставлять:

http://forums.worldoflogs.com/viewtopic.php?f=15&t=3129&p=22715

http://forum.gtainside.com/showthread.php?p=636976

https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=227&t=153017&p=418602

http://www.webestools.com/profile-108665.html

https://www.casinobonusguy.com/forum/threads/21-Fortune-Room-Casino?p=6842#post6842

В чем привлекательность:

сможете освоить азы работы линкбилдера, чтобы в дальнейшем позволит устроиться на работу в SEO компанию

Если готовы попробовать - пишите!