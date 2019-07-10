Нужен специалист по отзывам на Яндекс картах, кто умеет там писать и его отзывы проходят и висят. Сразу предупреждаю, объем работы большой, поэтому с 4-10 аккаунтами не обращайтесь. Плачу за отзыв 100р. оплату произвожу только ...
Проставить ссылки на сайты
Работа простая - проставление ссылок.
Список сайтов, где проставлять ссылки я предоставляю.
Требования: усидчивость и среднее знание английского.
Ссылки нужно ставить в комментариях, на форумах и других сайтах, где можно добавить бесплатную ссылку.
Нужно будет смотреть на пример и просто повторить ссылку.
Оплата: 20 грн за 1 ссылку.
В неделю нужно ставить около 50 ссылок. Можно больше, если сможете.
Выплаты раз в неделю.
Примеры ссылок, которые надо будет проставлять:
http://forums.worldoflogs.com/viewtopic.php?f=15&t=3129&p=22715
http://forum.gtainside.com/showthread.php?p=636976
https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=227&t=153017&p=418602
http://www.webestools.com/profile-108665.html
https://www.casinobonusguy.com/forum/threads/21-Fortune-Room-Casino?p=6842#post6842
В чем привлекательность:
сможете освоить азы работы линкбилдера, чтобы в дальнейшем позволит устроиться на работу в SEO компанию
Если готовы попробовать - пишите!
Заявки фрилансеров
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