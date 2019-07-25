Добавить объекты (картинки и текст) на лендинг (HTML)

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок313 просмотров

Добрый вечер!

Нужно добавить в html лендинг 5 объектов на сайт.

Объекты: картинки и описания (скрин приложил)

картинки сжать, подогнать под размер. описание и текст есть.

Работа на 1 день (нужно сделать завтра в течение 3 часов примерно)

HTML
6 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

melaha
52 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$7
1 день
Все сделал хорошо, быстро, не смотря на ночь. После проверки ничего править не пришлось. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество. Заказчик вполне вменяемый... Был один момент, оказалось работы больше чем я предполагал исходя из описания в ТЗ. Александр малек компенсировал этот момент )

Заявки фрилансеров

melaha
52 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад