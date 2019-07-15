Заполнить данных в каталоге книг

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Закрыт45 заявок1059 просмотров

В интернет каталог с книгами нужно подбить данные с блоков и обложек книг (аннотация, авторы, краткая информация и т.д), указать рубрики. 

Заполнение одной карточки - 15р, всего нужно заполнить 1400 карточек. 

6 лет назад
ACRvick
Виктор 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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