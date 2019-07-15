Заказчик в своем ТЗ указывает характеристики товаров, которые планирует закупить. Но эти характеристики бывают неконкретными и сразу не определишь, какой это товар. Необходимо выявить, какие конкретно товары подразумевает заказчик. Требования: внимательность к показателям. ...
Заполнить данных в каталоге книг
В интернет каталог с книгами нужно подбить данные с блоков и обложек книг (аннотация, авторы, краткая информация и т.д), указать рубрики.
Заполнение одной карточки - 15р, всего нужно заполнить 1400 карточек.
Заявки фрилансеров
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