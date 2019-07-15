Редактор для руководства монотонной рутиной

Есть более 45 000 брендов. Для этих брендов нужно собрать данные:

1) Год основания бренда

2) Страна бренда

3) Официальный сайт

4) Фейсбук

5) Вконтакте

6) Инстаграм

7) Телефон

8) Почта

9) Описание

Полное ТЗ для сбора инфы во вложении, а также образец заполнения. При этом за 1 бренд платим до 0,9 копеек.Нужен редактор, который наберет исполнителей, будет ставить для них задачу, тестировать их и принимать работу. Нужно большое количество низкоквалифицированных исполнителей.

Бюджет на проект до 50 000 рублей. Это работа исполнителей + гонорар редактора. Сроки - 1 месяц.