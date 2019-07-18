Выгрузить и оформить 50 статей

$41
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок346 просмотров

Описание задачи: 

• Работа заключается в оформлении статей на сайте 

• Работа осуществляется в Wordpress 

• Несколько сайтов, основных направлений 2 – Медицина и Техника (авиация, авто) 

• Работа организована через Бонику 

• Средняя длина статей 13к знаков (без пробелов) 

• Главный смысл Вашей работы – повышение информационной ценности статьи 

• Оформление статей включает в себя: поиск и добавление картинок и видео, оформление таблиц, выделение блоков внимания, создание и добавление простых опросов 

Требования с исполнителю: 

• Базовые знания HTML 

• Базовые знания Photoshop (Вы должны уметь обрезать картинки, затирать водяные знаки) 

• Опыт работы контент-менеджером 

• Опыт работы в Wordpress 

• Ответственное отношение к оформлению статей 

Оплата: 

• Ваша оплата 50р/статья (комиссия за наш счет) +10р таблица 

HTMLWordPress
6 лет назад
megalevel
Тихон 
41 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Платные отзывы

    Нужно разместить положительные отзывы об антикафе "Ежеминутка" на платформах Яндекс и гугл в разделе "Отзывы". https://yandex.ru/maps/org/yezheminutka... предоставляет возможность гостям пообщаться с живыми африканскими карликовыми ежами, необходимо акцентировать внимание на положительных впечатлениях,полученных после посещения заведения.

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнение карточек товара на сайте корейской косметики

    $26

    Добрый день! Необходимо заполнить карточки товара на сайте, посвященному корейской косметике. Заполнять одну карточку придется на трех языках: английском, румынском, русском. Все необходимая информация и сайты, где можно найти описание будут указаны ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать некоторые вещи со своим аккаунтом FB

    $3

    Нужно сделать некоторые вещи со своим аккаунтом FB Аккаунт должен быть достаточно старым Подписаться на десяток групп (легальных) Лайкнуть некоторые посты Подождать сутки и потом сделать ещё некоторые действия

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт на bitrix, наполнение разделов

    Требуется создать и спроектировать структуру в админке битрикса из инфоблоков, со всеми свойствами, как на сайте https://tour-center-msk.ru/ С разделением по регионам, направлениям и т.д., фильтрами и т.д. чтобы в дальнейшем приступить к ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнить 1 сайт из 11 сайтов (косметика)

    По форме https://marvelapp.com/16f245i6/screen/56508759 добавить на http://belov.com.ua/cosmetology/service-in.php (скоро завершится верстка) 600-700 продуктов косметики с 11 сайтов:   sesderma.ru aptos.ru a410.ru (не все) mesoproff.ru(только премиум) fijieonline.ru medical-collagene-3d.ru neauvia.ru ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнение каталога товаров на сайте

    Нужно аккуратно и внимательно заполнить каталог товаров натестовой версии сайта http://komplekt.vs2017.ru Количество товаров - около 1000 шт. По срокам не подгоняю, но особо затягивать не рекомендую. Картинки товаров движок сжимает автоматически. ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отредактировать 240 профилей на разных сайтах (убрать ссылку)

    $5

    Есть:  - список из 240 ссылок на профили с разных сайтов  - список аккаунтов к этим сайтам  Надо:  - авторизоваться  - отредактировать профиль, убрав ссылку на целевой сайт  ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение товара через админку webasyst

    $20

    есть 3 категории товаров на сайте1. 84 товара https://emm.ua/ru/catalog/matrasy2. 14 товаров https://emm.ua/ru/catalog/topperi3. 5 товаров https://emm.ua/ru/catalog/detskie-matrasy каждый их этих товаров нужно перезалить (загрузить на другой сайт) пример, вот товар https://emm.ua/ru/catalog/matrasy/ortopedicheskiy-matras-sleep-fly-silver-edition-tantal-70-190и этот же товар, но ...

    Webasyst
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад