Нужно разместить положительные отзывы об антикафе "Ежеминутка" на платформах Яндекс и гугл в разделе "Отзывы". https://yandex.ru/maps/org/yezheminutka... предоставляет возможность гостям пообщаться с живыми африканскими карликовыми ежами, необходимо акцентировать внимание на положительных впечатлениях,полученных после посещения заведения.
Выгрузить и оформить 50 статей
Описание задачи:
• Работа заключается в оформлении статей на сайте
• Работа осуществляется в Wordpress
• Несколько сайтов, основных направлений 2 – Медицина и Техника (авиация, авто)
• Работа организована через Бонику
• Средняя длина статей 13к знаков (без пробелов)
• Главный смысл Вашей работы – повышение информационной ценности статьи
• Оформление статей включает в себя: поиск и добавление картинок и видео, оформление таблиц, выделение блоков внимания, создание и добавление простых опросов
Требования с исполнителю:
• Базовые знания HTML
• Базовые знания Photoshop (Вы должны уметь обрезать картинки, затирать водяные знаки)
• Опыт работы контент-менеджером
• Опыт работы в Wordpress
• Ответственное отношение к оформлению статей
Оплата:
• Ваша оплата 50р/статья (комиссия за наш счет) +10р таблица
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