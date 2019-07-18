Платные отзывы

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Закрыт15 заявок281 просмотр

Нужно разместить положительные отзывы об антикафе "Ежеминутка" на платформах Яндекс и гугл в разделе "Отзывы". https://yandex.ru/maps/org/yezheminutka... предоставляет возможность гостям пообщаться с живыми африканскими карликовыми ежами, необходимо акцентировать внимание на положительных впечатлениях,полученных после посещения заведения.

6 лет назад
guest_1563451589928
6 лет в сервисе
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6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров