Заполнение карточек товара на сайте корейской косметики

Добрый день!

Необходимо заполнить карточки товара на сайте, посвященному корейской косметике. Заполнять одну карточку придется на трех языках: английском, румынском, русском. Все необходимая информация и сайты, где можно найти описание будут указаны в инструкции.

Оплата происходит из расчета 1.12$ за одну полностью заполненную карточку товара на трех языках. Всего карточек к заполнению около 23. Ожидаемая скорость заполнения - 3 карточки в час. Сможете заполнять быстрее не потеряв в качестве - круто, все будут в выигрыше.

На сайт нужно вбить довольно много товара, поэтому если опыт будет положительным, планируем продолжить сотрудничество с выбранным кандидатом и/или нанять других фрилансеров.