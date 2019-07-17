Нужно сделать некоторые вещи со своим аккаунтом FB

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок462 просмотра

Нужно сделать некоторые вещи со своим аккаунтом FB

Аккаунт должен быть достаточно старым

Подписаться на десяток групп (легальных)

Лайкнуть некоторые посты

Подождать сутки и потом сделать ещё некоторые действия

6 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров