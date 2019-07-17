Требуется создать и спроектировать структуру в админке битрикса из инфоблоков, со всеми свойствами, как на сайте https://tour-center-msk.ru/ С разделением по регионам, направлениям и т.д., фильтрами и т.д. чтобы в дальнейшем приступить к ...
Нужно сделать некоторые вещи со своим аккаунтом FB
Нужно сделать некоторые вещи со своим аккаунтом FB
Аккаунт должен быть достаточно старым
Подписаться на десяток групп (легальных)
Лайкнуть некоторые посты
Подождать сутки и потом сделать ещё некоторые действия
Заявки фрилансеров
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