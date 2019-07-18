Проверка статьи в Wikipedia

Статья уже написана. Писать и править ничего не нужно.

Задача следующая:

в википедии внесены правки в статью. Много месяцев эти правки так и не проверены и не подтверждены. Их не видно когда открываешь статью - открывается старая редакция.

Нужно сделать так, чтоб внесенные изменения подтвердили модераторы википедии (или кто этим у них занимается) и при открытии статьи пользователь видел статью в новой редакции (с внесенными правками).