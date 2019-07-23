Есть такой список товаров (см в приложении). А также у меня есть их фотки подписанные их названиями. А также есть файл скачанный с ЯМ в котором заполнены эти позиции кроме категорий. Категорий нету, потому что ...
Написать сообщение на форуме searchengines.guru
Задание очень простое и быстровыполнимое, буквально на 2 минуты.
Нужно на форуме searchengines.guru написать сообщение вот в этом топике: https://searchengines.guru/showthread.php?t=808296&page=144
Сообщение написать такое:
"Информационный сайт об отравлениях. 6000-6800 посетителей в месяц. Продам за последнюю ставку в аукционе."
Слова "Информационный сайт об отравлениях" сделать ссылкой на страницу https://www.telderi.ru/ru/viewsite/1543669
В отчете к выполненному заданию прислать ссылку на написанное сообщение.
Небольшое разъяснение: На данный момент я на серче не могу оставлять сообщение, а продажу сайта нужно прорекламировать. И еще - нужно, чтобы у вас на данный момент уже был аккаунт на форуме searchengines.guru, иначе, пока вы зарегистрируетесь, пройдет лишнее время. Да и я точно не знаю, можно ли там свежерегам оставлять ссылки.
ВАЖНО: Пожалуйста, не пишите на серче сообщение до того, как здесь мы с вами все согласуем.
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