Написать сообщение на форуме searchengines.guru

Задание очень простое и быстровыполнимое, буквально на 2 минуты.

Нужно на форуме searchengines.guru написать сообщение вот в этом топике: https://searchengines.guru/showthread.php?t=808296&page=144

Сообщение написать такое:

"Информационный сайт об отравлениях. 6000-6800 посетителей в месяц. Продам за последнюю ставку в аукционе."

Слова "Информационный сайт об отравлениях" сделать ссылкой на страницу https://www.telderi.ru/ru/viewsite/1543669

В отчете к выполненному заданию прислать ссылку на написанное сообщение.

Небольшое разъяснение: На данный момент я на серче не могу оставлять сообщение, а продажу сайта нужно прорекламировать. И еще - нужно, чтобы у вас на данный момент уже был аккаунт на форуме searchengines.guru, иначе, пока вы зарегистрируетесь, пройдет лишнее время. Да и я точно не знаю, можно ли там свежерегам оставлять ссылки.

ВАЖНО: Пожалуйста, не пишите на серче сообщение до того, как здесь мы с вами все согласуем.