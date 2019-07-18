Разместить товары в Яндекс Маркет и Гугл мерхант

$8
  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки203 просмотра

Есть такой список товаров (см в приложении). А также у меня есть их фотки подписанные их названиями. А также есть файл скачанный с ЯМ в котором заполнены эти позиции кроме категорий. Категорий нету, потому что на каждом сайте они свои.

Надо их разместить в ЯТ и ГМ через импорт эксель файла, расположить в правильных категориях и добавить фотки.

На ЯТ я уже зареген. На ГМ вроде тоже (если нет - зарегюсь сам).

Проблема в том, что надо эти товары загрузить и расположить в правильных категориях. А времени на это нет. 

6 лет назад
proin
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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