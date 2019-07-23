Выделение характеристик товаров в таблице Excel

Нужно обработать приложенную таблицу Excel.

Каждая строчка – товар, стоит 2 рубля.

Всего 367 товаров = 734 рубля.

Возможные значения я указал в примечаниях к названиям столбцов или на отдельном листе.

Если вы не знаете, не можете найти или сомневаетесь в правильности какой-либо характеристики, то просто оставьте ячейку пустой и отметьте ее красным цветом.

Задача является пробной, объём работ постоянен.

Обработать надо 2 листа: «Ударные» и «Эффекты».

Задание оплачивается сразу после приёма.