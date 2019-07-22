Разместить 100 ссылок на форумах/блогах/сайтах

Здравствуйте, дорогие исполнители!

Крауд-ссылки! Необходимо проставить не менее 100 естественных безанкорных/анкорных ссылок на главную либо внутреннюю страницу сайта по моему списку площадок. Если есть еще и свои форумы, блоги, опыт подобной работы - будет плюсом!

Прошу использовать старые аккаунты на площадках, если есть (чтобы модераторы не удаляли комментарии или ваши сообщения). При создании новых - полностью заполнять профиль, делать приветственные посты/темы.

Максимальное количество ссылок с одного источника - 3. Прошу использовать каждый источник!

Список источников (будут и конкретные ссылки):

Тематические форумы (автомобильные форумы, путешествия, женские и т.д.): профиль, комментарии, картинка в теме.

Портфолио или биржа дизайнера/фрилансера/программиста: комментарии/темы/сообщения: "ребят, оцените этот сайт!" "А вот на этом сайте подскажите как сделано вот это?"

Комментарии в блогах, порталах и СМИ (можно найти самые свежие публикации через Google Alerts забив туда ключевые слова вида "осаго, путешествия, покупка автомобиля и т.п." вы получите ссылки на новые статьи, которые можно будет обсуждать.

Каталоги сайтов (тематичные) - добавиться туда или предоставить список каталогов, если нет возможности добавиться без подтверждения прав домена.

Видеохостинги: ютуб и вимео - комментарии

subscride.ru - размещение статьи (можно скопировать ее с моего сайта или с другого сайта)

Ответы мэйл ру, гугл ответы, тостер.ру

Соц сети (google+, twitter, facebook, pinterest, vk) - комментарий или пост

Википедия максимум 3.

Отчет должен быть представлен в экселе с колонками: номер по порядку, ссылка на источник, анкор.

Примеры безанкорных ссылок и URL площадок предоставлю после выбора исполнителя.

ВАЖНО! Как происходит оплата?

В течение 7 дней вы работаете над заказом и сдаете отчет. Следующие 3 недели мы ждем и убеждаемся, что ссылки остались на своих местах. Если какая-либо удалена - вы ее переразмещаете либо мы ее вычитаем.

Стоимость 1 ссылки = 40 руб.

Мы либо вносим оплату вам через 3 недели жизни ссылок. Или делим 50% по факту отчета, 50% по факту жизни ссылок (3 недели).

Готов обсудить пожелания по сотрудничеству!