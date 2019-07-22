Здравствуйте. Необходимо разместить 20 рецептов с фото на кулинарном сайте receptnafoto.ru. Работы не много. Текст от 500 до 3000 символов+обработка фото до нужного размера в спец. программе. Прогу предоставлю.
Разместить 100 ссылок на форумах/блогах/сайтах
Здравствуйте, дорогие исполнители!
Крауд-ссылки! Необходимо проставить не менее 100 естественных безанкорных/анкорных ссылок на главную либо внутреннюю страницу сайта по моему списку площадок. Если есть еще и свои форумы, блоги, опыт подобной работы - будет плюсом!
Прошу использовать старые аккаунты на площадках, если есть (чтобы модераторы не удаляли комментарии или ваши сообщения). При создании новых - полностью заполнять профиль, делать приветственные посты/темы.
Максимальное количество ссылок с одного источника - 3. Прошу использовать каждый источник!
Список источников (будут и конкретные ссылки):
- Тематические форумы (автомобильные форумы, путешествия, женские и т.д.): профиль, комментарии, картинка в теме.
- Портфолио или биржа дизайнера/фрилансера/программиста: комментарии/темы/сообщения: "ребят, оцените этот сайт!" "А вот на этом сайте подскажите как сделано вот это?"
- Комментарии в блогах, порталах и СМИ (можно найти самые свежие публикации через Google Alerts забив туда ключевые слова вида "осаго, путешествия, покупка автомобиля и т.п." вы получите ссылки на новые статьи, которые можно будет обсуждать.
- Каталоги сайтов (тематичные) - добавиться туда или предоставить список каталогов, если нет возможности добавиться без подтверждения прав домена.
- Видеохостинги: ютуб и вимео - комментарии
- subscride.ru - размещение статьи (можно скопировать ее с моего сайта или с другого сайта)
- Ответы мэйл ру, гугл ответы, тостер.ру
- Соц сети (google+, twitter, facebook, pinterest, vk) - комментарий или пост
- Википедия максимум 3.
Отчет должен быть представлен в экселе с колонками: номер по порядку, ссылка на источник, анкор.
Примеры безанкорных ссылок и URL площадок предоставлю после выбора исполнителя.
ВАЖНО! Как происходит оплата?
В течение 7 дней вы работаете над заказом и сдаете отчет. Следующие 3 недели мы ждем и убеждаемся, что ссылки остались на своих местах. Если какая-либо удалена - вы ее переразмещаете либо мы ее вычитаем.
Стоимость 1 ссылки = 40 руб.
Мы либо вносим оплату вам через 3 недели жизни ссылок. Или делим 50% по факту отчета, 50% по факту жизни ссылок (3 недели).
Готов обсудить пожелания по сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разместить 12 отзывов на таких сайтах: rozetka.com.ua (3 отзыва) irecommend.ru (1 отзыв) otzovik.com (1 отзыв) hotline.ua (1 отзыв) technoportal.ua (2 отзыва) otzyvua.net (1 отзыв) spr.ua (1 отзыв) ...Закрыт6 лет назад
- $160
Здравствуйте, коллеги. Сайт: магазин на OpenCart, установлен CSV Price Pro import/export 4 Тематика: печи для бани, отопительные печи и камины, котлы, топки, дымоходы и прочее. Pech-grad.ru Общая ...Закрыт6 лет назад
День добрый!Необходимо перенести 260 объявлений о продаже электроники нашей компанией с площадки olx.kz на доску объявлений avito. Аккаунты, расходники и материалы предоставляем мы. Дедлайн 3 недели. ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Ищу хорошего копирайтера, для высокооплачиваемой работы, нужно перенести объявления с одной площадки на другую в количестве 200 объявлений! Безопасная сделка приветствуется!Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть 1. таблица из около 100 товаров (названия, описания , фото...) 2. Сейчас названия товаров около 200-300 символов - просто перечисление ключевых слов - емко описывающих товар 3. Описание товара до ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Доработка сайта www.barbol.ru вместо слайдера всавить блог и новостей. И регистрацию прошли не через е мейл а через тел номерЗакрыт6 лет назад
Есть аккаунт с пакетом размещений на авито Нужно Разместить 30 объявлений одного товара чтобы не заблокировали за повторную подачуНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $16
Для каждой иконки из прилагаемого psd-файла нужно найти на свободных ресурсах типа depositphotos и пр. такие же или очень похожие иконки, но векторные, в формате swg. Каждая иконка должна быть в двух вариантах - черная ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать инструкцию со скриншотами по добавлению нового товара на сайт opencart с фотографией товара, и фото эффектов товара с водяным знаком: 1. Как найти фото (есть сайт или в интернете) и скачать его ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад