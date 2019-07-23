Сделать лендинг на конструкторе lpmotor.ru

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Закрыт6 заявок331 просмотр

Пример лендинга: https://e-scooter.club/halten (только та страница что указанна в задании).

Строки: 3 дня

Оплата 20$

Заказываю такие а также другие задания регулярно, требуется человек для постоянного сотрудничества.

6 лет назад
pozvoni
Олег 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров