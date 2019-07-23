Добавить 300 картинок на сайт

Картинки нужно скачивать через код с сайта https://allegro.pl/oferta/berlinger-haus-garnki-15-el-rose-gold-noir-bh-1900-8192925079

и добавлять на сайт на битриксе.

Читайте внимательно, через код! Сначала попробуйте скачать пример по ссылке!

В принципе ничего сложного скачивание 1 картинки занимает меньше минуты, кто не умеет покажу как.