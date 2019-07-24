Добавить товар на сайт (Admin LTE)

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Закрыт21 заявка441 просмотр

На сайт https://teplovector.vn.ua/ нужно будет с xl скопировать названия, код товра, цену, найти изображения и характеристики к товару. К 153 нужно буде найти характеристики, остальные 135 по выше описанному принципу.

6 лет назад
Vlad_Donchenko
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров