Нужна помощь в монотонной работе на Википедии

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок658 просмотров

Подробности в файле https://docs.google.com/document/d/1udToPHgVkv-szgmWG7KuYhk9fNKKy0MMCNr7PzRyLAA/edit 

Работы приблизительно на 10 минут в день.

Оплата по факту или БС.

6 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

hyzro
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$20
58 дней
Escrow
Отличный исполнитель. Все четко сделано.
достаточно интересная задача, плюс новый опыт! спасибо за работу, заказчик всегда был на связи!

Заявки фрилансеров

hyzro
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад