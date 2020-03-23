Bitrix, наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок245 просмотров

Требуется наполнить сайт на Битрикс товарами, кое-где возможно подправить структуру и создать дополнительные  свойства.

6 лет назад
egiscore
Даниил 
51 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$100
10 дней
Все выполнено в срок на хорошем уровне
Всё отлично, рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад