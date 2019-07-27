Перенос обьявлений

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт51 заявка539 просмотров

Необходимо перенести 350 объявлений с площадки olx ua на доску объялений avito ru и в instagram

Обьявления о продаже одежды крупных размеров.

Аккаунты, расходники и материалы предоставлю.

Дедлайн - 3 недели.

Бюджет - 20000 р.

Интересует только ручное размещение, никакой автоматики!

Работа через безопасную сделку.

6 лет назад
A_dorosheva
Анна 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров