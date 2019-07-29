Собрать табличку со 120 товаров с сайтов конкруетов США

для каждой категории сайта https://fairpricesupplement.com/

надо собрать по 15 товаров с сайтов конкурентов

http://prntscr.com/okh628 например на скрине видно,что всего 8 категорий

на каждую категорию надо по 15 товаров

﻿в категории 3 есть 3 подкатегории, которым это число 15,надо разделить равными частями, то есть по 5 товаров для каждой подкатегории

хочу уточнить, что не только в категории №3 есть несколько подкатегорий. чтобы узнать более детально вам надо ознакомиться с категориями на сайте https://fairpricesupplement.com/product-category/medicine-health

требования к сбору информации.

необходимо собрать:

название товара

описание товара

цену

картинку

требования к предоставления отчету:

таблица Эксель, где каждая вкладка отвечает названию номеру+ категории, например, 4. medicine health

колонки в таблице : 1 название товара, 2цена, 3описание товара

картинки все отдельно в формате джпег или пнг

название картинки соответсвует номеру товара например, 8,2,1, где первое число номер категории, второе число номер подкатегории, третее номер товара в табличке по списку

\п.с.\ чтобы мне было легче проверять, прошу в 4 колонку добавлять ссылку на товар, где вы брали описание,Цену, и название