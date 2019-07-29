Ищу вебмастера для выполнения списка работ над сайтом! Задачи, которые нужно будет сделать: 1. Наполнить разделы (с помощью html-редактора): доставка и оплата, вопрос-ответ, и др. с источника (переписав и сделав текст уникальным на ...
Собрать табличку со 120 товаров с сайтов конкруетов США
для каждой категории сайта https://fairpricesupplement.com/
надо собрать по 15 товаров с сайтов конкурентов
http://prntscr.com/okh628 например на скрине видно,что всего 8 категорий
на каждую категорию надо по 15 товаров
в категории 3 есть 3 подкатегории, которым это число 15,надо разделить равными частями, то есть по 5 товаров для каждой подкатегории
хочу уточнить, что не только в категории №3 есть несколько подкатегорий. чтобы узнать более детально вам надо ознакомиться с категориями на сайте https://fairpricesupplement.com/product-category/medicine-health
требования к сбору информации.
необходимо собрать:
название товара
описание товара
цену
картинку
требования к предоставления отчету:
таблица Эксель, где каждая вкладка отвечает названию номеру+ категории, например, 4. medicine health
колонки в таблице : 1 название товара, 2цена, 3описание товара
картинки все отдельно в формате джпег или пнг
название картинки соответсвует номеру товара например, 8,2,1, где первое число номер категории, второе число номер подкатегории, третее номер товара в табличке по списку
\п.с.\ чтобы мне было легче проверять, прошу в 4 колонку добавлять ссылку на товар, где вы брали описание,Цену, и название
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