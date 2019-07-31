Разместить около 110 обьявлений на авито

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Завершен2 заявки167 просмотров

есть список оборудования с описанием, ценами и фотками.  Сгруппированный по объявлениям.

Задача - разместить в авито сгруппированные объявы, выложить описание. А цены - найти в авито аналоги.

6 лет назад
proin
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hyzro
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Были замечания - устранил. Буду работать еще
Всегда на связи, подробно всё объяснил и подсказал какие моменты нужно исправить. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hyzro
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад