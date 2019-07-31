Ищу вебмастера для выполнения списка работ над сайтом! Задачи, которые нужно будет сделать: 1. Наполнить разделы (с помощью html-редактора): доставка и оплата, вопрос-ответ, и др. с источника (переписав и сделав текст уникальным на ...
Разместить около 110 обьявлений на авито
есть список оборудования с описанием, ценами и фотками. Сгруппированный по объявлениям.
Задача - разместить в авито сгруппированные объявы, выложить описание. А цены - найти в авито аналоги.
Выбранный исполнитель
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