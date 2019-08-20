Скопировать товары на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок350 просмотров

донор https://vk.cc/9DJb5o

нужны только пироги и пицца

оплата 10р за товар

срочно

Opencart
6 лет назад
shweder
Марат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

krupichkina
Маргарита 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$8
1 день
Escrow
были проблемы, но всё ок
Не совсем корректно поставлена задача и заказчик долго не выходил на связь

Заявки фрилансеров

krupichkina
Маргарита 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад