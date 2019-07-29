Добавить 100 андроид приложений на сайт

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок255 просмотров

Добавить 100 андроид приложений с готовым описанием на сайт. К каждому приложению нужно найти и добавить apk(xapk) файл и кэш (если он есть), проверить их на вирусы на Virustotal и проставить теги. 

Android
6 лет назад
tatyzab
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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