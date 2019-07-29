Требуется наполнить сайт на Битрикс товарами, кое-где возможно подправить структуру и создать дополнительные свойства.
Распределить товары по категориям для сайта
Около 3-4 тысяч товаров. Надо распределить в Exel по категориям(главная, доп1 .доп 2) Пример :
Названия товара будут, сомнения возникли, вбили в поиск. Категории и Подкатегории можете посмотреть на сайте beltoys.by
Заявки фрилансеров
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