Распределить товары по категориям для сайта

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Закрыт25 заявок309 просмотров

Около 3-4 тысяч товаров. Надо распределить в Exel по категориям(главная, доп1 .доп 2) Пример : 

Названия товара будут, сомнения возникли, вбили в поиск.  Категории и Подкатегории можете посмотреть на сайте beltoys.by

6 лет назад
Den4ikkaka
Денис 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров