Регистрация аккаунта google ads 5-10 минут времени

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
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что требуется для выполнения задания 

- не быть пользователем google ads/gmail 

- иметь активную симкарту (номера с смс активаторов не пройдут) 

- быть из РФ 

Оплата 200р за акк. 1 исполнитель – 1 акк. Никаких вложений с вашей стороны, оплачиваю быстро. 

1. Если заинтересовались, делайте отклик или пишите в лс и получаете инструкцию по регистрации аккаунта

2. Регистрируем аккаунт в google ads 

3. Скидываете логин/пароль зарегистрированного аккаунта 

4. Проверяю вход по логину/паролю, на ваш номер придет смс код о входе в аккаунт – это защита гугла при входе с другого ip адреса (ваш номер потом удалю с аккаунта) 

5. Скидываете смс код – я оплачиваю на ваши реквизиты

Google Ads
6 лет назад
flakco
Артем 
32 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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