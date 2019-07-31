Регистрация аккаунта google ads 5-10 минут времени

что требуется для выполнения задания

- не быть пользователем google ads/gmail

- иметь активную симкарту (номера с смс активаторов не пройдут)

- быть из РФ

Оплата 200р за акк. 1 исполнитель – 1 акк. Никаких вложений с вашей стороны, оплачиваю быстро.

1. Если заинтересовались, делайте отклик или пишите в лс и получаете инструкцию по регистрации аккаунта

2. Регистрируем аккаунт в google ads

3. Скидываете логин/пароль зарегистрированного аккаунта

4. Проверяю вход по логину/паролю, на ваш номер придет смс код о входе в аккаунт – это защита гугла при входе с другого ip адреса (ваш номер потом удалю с аккаунта)

5. Скидываете смс код – я оплачиваю на ваши реквизиты