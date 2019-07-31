Редакция сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки139 просмотров

Редактура сайта на платформе ucoz http://nagati.ru/:

1. Замена фотографии на главной странице

2. Добавление строчек в меню в разделе "Студии"

6 лет назад
guest_15646447554566
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров