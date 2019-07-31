Нужно опубликовать на сайте с движком вордпресс 200 уже написанных статей. Тематика - непознанное (астрология, нумерология, фэн-шуй, магия...) Статьи необходимо оформить, подобрать для каждой статьи картинки и видео. Средний размер статьи - 6 тыс. ...
Редакция сайта
Редактура сайта на платформе ucoz http://nagati.ru/:
1. Замена фотографии на главной странице
2. Добавление строчек в меню в разделе "Студии"
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