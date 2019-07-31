сео описание интим товаров однотипных (например лубрикант-разного объема-надо к каждому разное описание)
Проработка текстов на сайте (описания товарных карточек)
Добрый день!
Для сайта интернет-магазина есть потребность в заполнении текстами карточек товара, в большом объеме (>500 карточек).
Сами карточки уже заведены на сайт, требуется именно проработка текстов описаний.
Для некоторых карточек достаточно простого копирования информации с оф.сайта, с минимальной редактурой HTML.
Для некоторых карточек нужна дополнительная СЕО-проработка (вставка картинок в текст + небольшой рерайт).
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ТРЕБОВАНИЯ
1. Уверенное знание русского языка (орфография, пунктуация и т.д.).
Требования здесь повышенные — примеры:
- важно корректное использование символов длинного тире ("—"), короткого тире ("–") и дефиса ("-")
- в физических величинах между значением единицей измерений ставится пробел (например, “25 м”, не 25м”)
- МБ, ГБ, DPI вводятся заглавными буквами (не Мб, Гб, dpi)
и др.
2. Обязательно базовое знание HTML.
3. Приветствуется знание английского языка.
4. Важно стараться делать все аккуратно и без ошибок с первого раза — чтобы
проверяющий работу не тратил много времени на выявление и исправление
ошибок.
Работа, сделанная быстро и без ошибок, премируется дополнительно.
5. Желательно знание Photoshop, т.к. также предполагается работа с изображениями.
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РАСЦЕНКИ
В зависимости от сложности, стоимость одной карточки может варьироваться от 50 до 500+ ₽ за карточку.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОПЛАТЫ
Взаимодействие идет через ВКонтакте, обмен файлами через Dropbox. Если раньше не пользовались Dropbox, ничего страшного, он прост в настройке и работе.
Оплата: перевод на карту СБ, ЯД. В крайнем случае Webmoney, международный перевод на карту через QIWI.
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Для получения ТЗ задания, укажите свой e-mail.
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