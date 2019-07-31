Проработка текстов на сайте (описания товарных карточек)

Добрый день!

Для сайта интернет-магазина есть потребность в заполнении текстами карточек товара, в большом объеме (>500 карточек).

Сами карточки уже заведены на сайт, требуется именно проработка текстов описаний.

Для некоторых карточек достаточно простого копирования информации с оф.сайта, с минимальной редактурой HTML.

Для некоторых карточек нужна дополнительная СЕО-проработка (вставка картинок в текст + небольшой рерайт).

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ТРЕБОВАНИЯ

1. Уверенное знание русского языка (орфография, пунктуация и т.д.).

Требования здесь повышенные — примеры:

- важно корректное использование символов длинного тире ("—"), короткого тире ("–") и дефиса ("-")

- в физических величинах между значением единицей измерений ставится пробел (например, “25 м”, не 25м”)

- МБ, ГБ, DPI вводятся заглавными буквами (не Мб, Гб, dpi)

и др.

2. Обязательно базовое знание HTML.

3. Приветствуется знание английского языка.

4. Важно стараться делать все аккуратно и без ошибок с первого раза — чтобы

проверяющий работу не тратил много времени на выявление и исправление

ошибок.

Работа, сделанная быстро и без ошибок, премируется дополнительно.

5. Желательно знание Photoshop, т.к. также предполагается работа с изображениями.

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РАСЦЕНКИ

В зависимости от сложности, стоимость одной карточки может варьироваться от 50 до 500+ ₽ за карточку.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОПЛАТЫ

Взаимодействие идет через ВКонтакте, обмен файлами через Dropbox. Если раньше не пользовались Dropbox, ничего страшного, он прост в настройке и работе.

Оплата: перевод на карту СБ, ЯД. В крайнем случае Webmoney, международный перевод на карту через QIWI.

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