Добрый день! Для сайта интернет-магазина есть потребность в заполнении текстами карточек товара, в большом объеме (>500 карточек). Сами карточки уже заведены на сайт, требуется именно проработка текстов описаний. ...
Поиск картинок для сайта
Необходимо на иностранных сайтах подобрать фотографии светодиодных экранов для сайта.
К изображениям мы предъявляем ряд требований, чтобы они органично вписались в сайт:
Принципиальные требования к содержанию изображений
- Изображение должны соответствовать тексту на странице – то есть на них должно быть изображено то устройство, о котором говориться на странице
- На изображениях не должно быть видно иностранных слов и букв, чтобы нельзя было определить из какой страны взяты фотографии (например, китайские иероглифы)
- На фотографии не должны быть видны люди, по которым можно сразу определить из какой страны фотографии (например, обилие людей с азиатской, африканской внешностью или арабской и любой другой, которая сильно отличается от России)
- Все изображения должны быть такого разрешения и качества, чтобы на странице они смотрелись без пикселей и размытости;
- Изображение должны хорошего качества – это значит, что не должны быть видны пиксели, фотографии не должны быть искусственно растянуты до нужного разрешения.
- Журнал страниц для поиска картинок.xlsx
Столбец «Наличие картинок» - в этом столбце страницы разделены по категориям:
«Найдет фрилансер», они выделены оранжевым цветом – на этой странице необходимо найти все изображения, которые описаны в задании;
«Что-то есть у нас, что-то найдет фрилансер», они выделены синим цветом – часть изображений, которые нужно заменить у нас есть, часть Вам необходимо найти. Какие именно найти указано;
«Есть у нас», они выделены зеленым цветом – для этой страницы изображения есть у нас, искать Вам не нужно.
Для каждой странице в журнале написано сколько изображений нужно найти и какие это изображения.
- Задание постранично.xlsx
Всего на сайт необходимо найти 36 изображений. На каждое нужно по 2-3 варианта, чтобы выбрать.
Результат Вашей работы – архив с изображениями, построенный следующим образом:
Внутри архива папки с названием страницы, согласно журналу.
Например «\3.2 светодиодные экраны для помещений\», внутри папки найденные изображения.
Изображения внутри папки называйте, чтобы было понятно, что внутри, например «Арендный экран – вар. 1.jpg».
И так для каждой страницы.
Задание простое и интересное – дерзайте!
Заявки фрилансеров
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