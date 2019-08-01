Поиск картинок для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок253 просмотра

Необходимо на иностранных сайтах подобрать фотографии светодиодных экранов для сайта.

К изображениям мы предъявляем ряд требований, чтобы они органично вписались в сайт:

Принципиальные требования к содержанию изображений

  • Изображение должны соответствовать тексту на странице – то есть на них должно быть изображено то устройство, о котором говориться на странице
  • На изображениях не должно быть видно иностранных слов и букв, чтобы нельзя было определить из какой страны взяты фотографии (например, китайские иероглифы)
  • На фотографии не должны быть видны люди, по которым можно сразу определить из какой страны фотографии (например, обилие людей с азиатской, африканской внешностью или арабской и любой другой, которая сильно отличается от России)
Технические требования к изображениям

  • Все изображения должны быть такого разрешения и качества, чтобы на странице они смотрелись без пикселей и размытости;
  • Изображение должны хорошего качества – это значит, что не должны быть видны пиксели, фотографии не должны быть искусственно растянуты до нужного разрешения.
К этому заданию прикреплены два документа:

  • Журнал страниц для поиска картинок.xlsx
В этой таблице список страниц сайта, для которых необходимо найти изображения.

Столбец «Наличие картинок» - в этом столбце страницы разделены по категориям:

«Найдет фрилансер», они выделены оранжевым цветом – на этой странице необходимо найти все изображения, которые описаны в задании;

«Что-то есть у нас, что-то найдет фрилансер», они выделены синим цветом – часть изображений, которые нужно заменить у нас есть, часть Вам необходимо найти. Какие именно найти указано;

«Есть у нас», они выделены зеленым цветом – для этой страницы изображения есть у нас, искать Вам не нужно.

Для каждой странице в журнале написано сколько изображений нужно найти и какие это изображения.

  • Задание постранично.xlsx
В этом файле на скриншотах мы показали в какие части страницы необходимо найти изображения.

Всего на сайт необходимо найти 36 изображений. На каждое нужно по 2-3 варианта, чтобы выбрать.

Результат Вашей работы – архив с изображениями, построенный следующим образом:

Внутри архива папки с названием страницы, согласно журналу.

Например «\3.2 светодиодные экраны для помещений\», внутри папки найденные изображения.

Изображения внутри папки называйте, чтобы было понятно, что внутри, например «Арендный экран – вар. 1.jpg».

И так для каждой страницы.

Задание простое и интересное – дерзайте!

6 лет назад
Denis6777
Денис 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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