Поиск картинок для сайта

Необходимо на иностранных сайтах подобрать фотографии светодиодных экранов для сайта.

К изображениям мы предъявляем ряд требований, чтобы они органично вписались в сайт:

Принципиальные требования к содержанию изображений

Изображение должны соответствовать тексту на странице – то есть на них должно быть изображено то устройство, о котором говориться на странице

На изображениях не должно быть видно иностранных слов и букв, чтобы нельзя было определить из какой страны взяты фотографии (например, китайские иероглифы)

На фотографии не должны быть видны люди, по которым можно сразу определить из какой страны фотографии (например, обилие людей с азиатской, африканской внешностью или арабской и любой другой, которая сильно отличается от России)

Технические требования к изображениям

Все изображения должны быть такого разрешения и качества, чтобы на странице они смотрелись без пикселей и размытости;

Изображение должны хорошего качества – это значит, что не должны быть видны пиксели, фотографии не должны быть искусственно растянуты до нужного разрешения.

К этому заданию прикреплены два документа:

Журнал страниц для поиска картинок.xlsx

В этой таблице список страниц сайта, для которых необходимо найти изображения.

Столбец «Наличие картинок» - в этом столбце страницы разделены по категориям:

«Найдет фрилансер», они выделены оранжевым цветом – на этой странице необходимо найти все изображения, которые описаны в задании;

«Что-то есть у нас, что-то найдет фрилансер», они выделены синим цветом – часть изображений, которые нужно заменить у нас есть, часть Вам необходимо найти. Какие именно найти указано;

«Есть у нас», они выделены зеленым цветом – для этой страницы изображения есть у нас, искать Вам не нужно.

Для каждой странице в журнале написано сколько изображений нужно найти и какие это изображения.

Задание постранично.xlsx

В этом файле на скриншотах мы показали в какие части страницы необходимо найти изображения.

Всего на сайт необходимо найти 36 изображений. На каждое нужно по 2-3 варианта, чтобы выбрать.

Результат Вашей работы – архив с изображениями, построенный следующим образом:

Внутри архива папки с названием страницы, согласно журналу.

Например «\3.2 светодиодные экраны для помещений\», внутри папки найденные изображения.

Изображения внутри папки называйте, чтобы было понятно, что внутри, например «Арендный экран – вар. 1.jpg».

И так для каждой страницы.

Задание простое и интересное – дерзайте!