Скрипт/модуль обновление картинок CMS битрикс

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Закрыт6 заявок519 просмотров

Добрый день!

Есть сайт: weldtorg ru

На сайт скриптом с нескольких доноров загрузили товары в каталог.

Но у большинство товаров картинки с вотермарком, нужно обновить картинки товаров без вотерматерка с любого другого стороннего ресурса.

Уважаемы программисты помогите пожалуйста или подскажите на сколько это вообще возможно сделать.

6 лет назад
whoiam13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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