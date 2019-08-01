Скрипт/модуль обновление картинок CMS битрикс

Добрый день!

Есть сайт: weldtorg ru

На сайт скриптом с нескольких доноров загрузили товары в каталог.

Но у большинство товаров картинки с вотермарком, нужно обновить картинки товаров без вотерматерка с любого другого стороннего ресурса.

Уважаемы программисты помогите пожалуйста или подскажите на сколько это вообще возможно сделать.