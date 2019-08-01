Добрый день! Есть сайт: weldtorg ru На сайт скриптом с нескольких доноров загрузили товары в каталог. Но у большинство товаров картинки с вотермарком, нужно обновить картинки товаров без вотерматерка с любого ...
Скопировать данные с одной интеллект-карты на другую
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Заявки фрилансеров
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