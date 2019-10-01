Редактирование и оформление текста bb-кодами на форуме + прикрепление к теме файла (к каждой теме свой файл, файлы не больше килобайта). Количество тем: 1300 Времязатраты на оформление 1 темы: ~ 1 ...
Контентщик со знанием основ html-разметки
Есть 30+ текстов-описаний разных городов мира, которые нужно опубликовать в админку. В текст нужно вставить минимальную html-разметку (по образцу, который я выдам). Каждый текст на 6 языках, т.е. по сути одно описание города нужно опубликовать 6 раз (разметка проставляется в каждом языке отдельно).
В запись в админке также нужно вставить 7-8 картинок. Все картинки есть в наличии, они правильно подписаны, их просто нужно вставить в правильное место в тексте, и прописать им свойства (по образцу, который я выдам).
Публикация одного текста на 6 языках занимает около 1 часа, нужно опубликовать весь объём к середине дня понедельника (12 августа).
Оплата: 3$ за 1 опубликованный текст.
Возможные варианты оплаты – банковская карта или вебмани.
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