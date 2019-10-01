Контентщик со знанием основ html-разметки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок354 просмотра

Есть 30+ текстов-описаний разных городов мира, которые нужно опубликовать в админку. В текст нужно вставить минимальную html-разметку (по образцу, который я выдам). Каждый текст на 6 языках, т.е. по сути одно описание города нужно опубликовать 6 раз (разметка проставляется в каждом языке отдельно).

 

В запись в админке также нужно вставить 7-8 картинок. Все картинки есть в наличии, они правильно подписаны, их просто нужно вставить в правильное место в тексте, и прописать им свойства (по образцу, который я выдам).

 

Публикация одного текста на 6 языках занимает около 1 часа, нужно опубликовать весь объём к середине дня понедельника (12 августа).

 

Оплата: 3$ за 1 опубликованный текст.

Возможные варианты оплаты – банковская карта или вебмани.

HTML
6 лет назад
DIVERSI
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

juliaFF
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$100
30 дней
Escrow
Юля - человек какой-то феноменальной внимательности. Ни одна мелочь не ускользнёт из её поля зрения - как раз то, что нужно для отличного контентщика!
Марина очень ответственный и пунктуальный человек. Всегда идет на встречу предложениям и инициативам, которые только можно реализовать в работе. В целом, прекрасный заказчик! Всегда буду рада продолжительному и плодотворному сотрудничеству с ней!
vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
11 часов назад
6 лет назад
$3
2 дня
Алла немножко долго разбиралась в деталях задания, но когда разобралась - работа была выполнена быстро и качественно.
Не очень грамотно было дано описание задания, но легко разобралась, переспросив заказчицу. В целом нормальный заказчик. Только сложно добиться ответа

Заявки фрилансеров

juliaFF
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
11 часов назад
6 лет назад
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