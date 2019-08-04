Внесение карточек товара на сайт (Битрикс 1С)

Здравствуйте.

Необходимо внесения карточек товара на сайт, тематика – автохимия и автокосметика, оборудование для автомойки, материалы и оборудование для шиномонтажа, инвентарь и химия для клининга – akva-market.online. Сайт на Битриксе.

Описание и фото хорошего качества не предоставляется, нужно искать самостоятельно в сети.

Фото на белом фоне, с определённым размером, нужно форматировать. Вносятся характеристики и описание, подробные, в соответствии с приняты форматом.

Интересуют сроки и стоимость за одну карточку, внесение постепенное, по мере появления новых позиций, в среднем 40-50 карточек за раз.