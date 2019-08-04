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Добавление/корректировка товаров интернет-магазина
Здравствуйте.
Требуются услуги контент-менеджера по добавлению/корректировке товаров (30000 штук). Загрузка всерьез и надолго. Рассчитывайте свои силы и время.
CMS OpenCart
Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата (не будут рассматриваться заявки от не умеющих читать)
P.S. пожалуйста, оставляйте заявку только если готовы работать. Оставить заявку и неделю не выходить на связь - не айс)
Заявки фрилансеров
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