Добавление/корректировка товаров интернет-магазина

Здравствуйте.

Требуются услуги контент-менеджера по добавлению/корректировке товаров (30000 штук). Загрузка всерьез и надолго. Рассчитывайте свои силы и время.

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Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата (не будут рассматриваться заявки от не умеющих читать)

P.S. пожалуйста, оставляйте заявку только если готовы работать. Оставить заявку и неделю не выходить на связь - не айс)