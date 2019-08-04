Сформировать excel-файлы по заданному формату (списки товаров)

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Закрыт12 заявок354 просмотра

Для интернет-магазина нужно из одного прайс-листа распределить информацию по столбца в несколько других прайсов.

Оплата по затраченному времени, время надо будет трекать в битрикс24.

Пожалуйста, указывайте сразу ставку в час и контакты для связи (телеграм\скайп).

6 лет назад
victorious-pro
Агата 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров