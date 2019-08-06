1. Необходимо создать 30 аккаунтов в gmail с именем и фамилией и с аватаркой пользователя. 2. Разместить по 30 готовых отзывов от данных пользователей на 3х карточках Google Maps (всего 90 отзывов) 3. ...
Наполнение сайта на Вордпрес
Сайт общественного объединения.
Разовая работа по наполнению информации.
Карточек членов организации, новости, календарь событий, раздел об организации.
Заявки фрилансеров
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