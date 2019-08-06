Наполнение сайта на Вордпрес

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок284 просмотра

Сайт общественного объединения.

Разовая  работа по наполнению информации.

Карточек членов организации, новости, календарь событий, раздел об организации.

http://gbku.org.ua/

WordPress
6 лет назад
guest_15650997063065
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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