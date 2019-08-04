1. Необходимо создать 30 аккаунтов в gmail с именем и фамилией и с аватаркой пользователя. 2. Разместить по 30 готовых отзывов от данных пользователей на 3х карточках Google Maps (всего 90 отзывов) 3. ...
Вытащить из EXCEL, WORD изображения
Выдернуть и сохранить изображения в отдельные папки
Один файл - одна папка
Название каждого изображения - артикул товара. Расширение - .jpg
Пример файлов в приложении
Количество файлов - 15
Задача для тех, кто "шарит" в экселе (PastePictures)
Заявки фрилансеров
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