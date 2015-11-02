Отретушировать фото

Обработка фотографийЗакрыт47 заявок497 просмотров
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Добрый день!

Уважаемые коллеги, ищу партнера ретушера фотографий.

Задача: Замена фона, размера, ретушь кожи, улучшения яркости/контрастности, добавления лого (предоставлю)

Количество 100-200шт.

Цена за 1шт. и сроки  

8 лет назад
ArtKris
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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