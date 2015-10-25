нужно сделать фото привязку, есть несколько фото торговых домиков с сайта, и в приложенных файлах, их нужно расположить на 3 фотографиях. в определенном ракурсе. одним торговым рядом(друг за другом по горизонтали, с небольшим расстоянием между ...
Склейка сферических панорам и сборка их в виртуальный тур
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются фото с RAW сделаны Canon 600d + 8мм Самянг на панорамной головке.
Нужно склеить в сферическую панораму и собрать в виртуальный тур порядка 40 точек.
Интересует стоимость за точку.
Сроки сжаты. Первые результаты (одна или несколько панорам) нужны через сутки после взятия заказа.
В Ваших предложениях укажите каким софтом пользуетесь для склейки и сборки.
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