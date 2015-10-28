Отретушировать фото и заполнить карточку товара

Задача ! ! !

Нужно Имея Опыт с Отзывами в Ретуши и в ИДЕАЛЬНОМ Удалении Водного Знака с Картинок, Обработать Данные Картинки Наложив Свой Водный Знак и После Заполнить Карточку Товара На Сайте.

Цель ! ! !

Привлечение ХОРОШЕЙ МАССЫ Покупателей За Счет Приятного ОТРЕТУШИРОВАННОГО Внешнего Вида Фотографий Товара.

Условие ! ! !

1. Наличие Постоянной ГОЛОСОВОЙ Онлайн Связи.

2. Работать Ежедневно, Но в Любое Для Вас Время.

3. Оплата За Заполнение Одной Карточки Товара На Сайте - 3р, Но Оптом.

4. Работа и Оплата Только По Факту Или Гаранта.

Внимание ! ! !

1. Откликнувшимся НЕ ПИШУ в Личные Сообщения и НЕ ЧИТАЮ Что в Теме.

Жду Ваших Заявок ! ! !