Отретушировать фото и заполнить карточку товара

$220
Обработка фотографийЗакрыт15 заявок884 просмотра
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Задача ! ! ! 

Нужно Имея Опыт с Отзывами в Ретуши и в ИДЕАЛЬНОМ Удалении Водного Знака с Картинок, Обработать Данные Картинки Наложив Свой Водный Знак и После Заполнить Карточку Товара На Сайте.

Цель ! ! ! 

Привлечение ХОРОШЕЙ МАССЫ Покупателей За Счет Приятного ОТРЕТУШИРОВАННОГО Внешнего Вида Фотографий Товара.

Условие ! ! ! 

1. Наличие Постоянной ГОЛОСОВОЙ Онлайн Связи. 

2. Работать Ежедневно, Но в Любое Для Вас Время. 

3. Оплата За Заполнение Одной Карточки Товара На Сайте - 3р, Но Оптом.

4. Работа и Оплата Только По Факту Или Гаранта.

Внимание ! ! ! 

1. Откликнувшимся НЕ ПИШУ в Личные Сообщения и НЕ ЧИТАЮ Что в Теме.

Жду Ваших Заявок ! ! !

8 лет назад
uprexup
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
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