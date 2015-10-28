Отретушировать фото и заполнить карточку товара

Имеются фото с RAW сделаны Canon 600d + 8мм Самянг на панорамной головке. Нужно склеить в сферическую панораму и собрать в виртуальный тур порядка 40 точек. Интересует стоимость за точку. Сроки сжаты. Первые результаты (одна или несколько панорам) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача ! ! !
Нужно Имея Опыт с Отзывами в Ретуши и в ИДЕАЛЬНОМ Удалении Водного Знака с Картинок, Обработать Данные Картинки Наложив Свой Водный Знак и После Заполнить Карточку Товара На Сайте.
Цель ! ! !
Привлечение ХОРОШЕЙ МАССЫ Покупателей За Счет Приятного ОТРЕТУШИРОВАННОГО Внешнего Вида Фотографий Товара.
Условие ! ! !
1. Наличие Постоянной ГОЛОСОВОЙ Онлайн Связи.
2. Работать Ежедневно, Но в Любое Для Вас Время.
3. Оплата За Заполнение Одной Карточки Товара На Сайте - 3р, Но Оптом.
4. Работа и Оплата Только По Факту Или Гаранта.
Внимание ! ! !
1. Откликнувшимся НЕ ПИШУ в Личные Сообщения и НЕ ЧИТАЮ Что в Теме.
Жду Ваших Заявок ! ! !
- Похожие заказы
- Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт8 лет назад
нужно сделать фото привязку, есть несколько фото торговых домиков с сайта, и в приложенных файлах, их нужно расположить на 3 фотографиях. в определенном ракурсе. одним торговым рядом(друг за другом по горизонтали, с небольшим расстоянием между ...Обработка фотографий5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно обработать фотографию, подкорректировать нос, губы, скулыОбработка фотографий34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть около 400 фотографий рубашек и подобных изделий, надо вырезать их из фона. Точное количество будет известно 3 ноября. Интересует цена за штуку и сроки. - исходники в формате .nef - результатом работы должны ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
требуются исполнители для работы на фотошопе что конкретно делать объясню исполнителю пример выложен смотреть внимательно до и после для ювелирных изделий (2 фото), будет рассматриваться в части ювелирных изделий. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, насколько большой до / ...Обработка фотографий15 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть три изделия, достаточно простые. Сделаны фото. Нужно сделать коррекцию и подложить фон для эффекта. Все детали и нюансы уже при выборе исполнителя. Прошу указывать цену за 1 готовую фотографию.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется человек для постоянных заказов по ретуши фото. В данный момент есть 41 фото для ретуши. Для того чтобы выбрать исполнителя, нужно сделать тестовую ретушь фото (накладывайте водяной знак, тестовое фото будет оплачено если вы будете ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно обработать 20 фото. 1. Сделать изображение без фона (убрать фон). 2. Выровнять расположение (сфотографированы чуть под разным углом) 3. Где требуется осветлить, немного улучшить цвет/свет. 4. Нанести водяной знак. Нужно недорого и быстро. Желательно за вечер все сделать.Обработка фотографий40 заявокЗакрыт8 лет назад
Крупной компании по продажи мототехники требуется обработать фотографии запчастей для использования в интернет магазине. Два действия - вырезать фон и уменьшить размер в пикселях. Пишите на почту. Пример фотографии для работы здесь. всего около 4000 ...Обработка фотографий60 заявокЗакрыт8 лет назад