Редактирование 4-ех фотографий (аккуратно убрать фон)

Имеется 4-е фотографии. Необходимо аккуратно вырезать людей (убрать глубокие тени от вспышки сзади). Сами лица не редактировать и не ретушировать. Добавить легкий серый фон. Данные фото будут использоваться для печати на документы.

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Пример прикрепляю

Нужно сделать сегодня!