Задача ! ! ! Нужно Имея Опыт с Отзывами в Ретуши и в ИДЕАЛЬНОМ Удалении Водного Знака с Картинок, Обработать Данные Картинки Наложив Свой Водный Знак и После Заполнить Карточку Товара На Сайте. Цель ! ! ! Привлечение ...
Редактирование 4-ех фотографий (аккуратно убрать фон)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется 4-е фотографии. Необходимо аккуратно вырезать людей (убрать глубокие тени от вспышки сзади). Сами лица не редактировать и не ретушировать. Добавить легкий серый фон. Данные фото будут использоваться для печати на документы.
Предпочтение исполнителям из Украины - оплата только через Приват24.
Пример прикрепляю
Нужно сделать сегодня!
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