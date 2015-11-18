Вырезать и стилизовать под фирменные цвета

Задача ! ! ! Нужно Имея Опыт с Отзывами в Ретуши и в ИДЕАЛЬНОМ Удалении Водного Знака с Картинок, Обработать Данные Картинки Наложив Свой Водный Знак и После Заполнить Карточку Товара На Сайте. Цель ! ! ! Привлечение ...
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Есть 4 картинки (разрешение большое)
Нужно вырезать находящиеся на них объекты, обработать их и стилизовать под наши фирменные цвета.
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