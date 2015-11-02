Порезать картинку, сделать некоторые части полупрозрачными

Обработка фотографийЗакрыт15 заявок352 просмотра
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Есть изображение шкафа наполненного всякой всячиной. надо красиво вырезать всякую всячину из него поштучно и сделать некоторые элементы прозрачны. 

Возможно придётся рисовать т.к. надо привести это изображение к более красивому виду

Работа срочная - выполнить надо сейчас.

Оплата только webmoney

8 лет назад
gree
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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