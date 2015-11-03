Ретушь фото

Нужно обработать много фотографий (>50) для публикации на сайте, кандидат будет выбираться по результату этого тестового задания, от вас цена за обработку 1 фото и срок. Прикреплено фото холодильной витрины для выкладки фруктов, ее нужно обработать т.з.: ...