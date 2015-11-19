Обработать фото товаров для интернет-магазина

Работа в фотошопе, возможно даже для начинающих, но точно умеющих делать то, что представлено ниже:

Необходимо сделать один фон для фото товаров интернет-магазина, так же нанести водяные знаки если это будет уместно. Собственно, как то сделать их более красивого вида (т.к. фото делались с годами на разных фонах, разного качества, в разных позах, некоторых товаров даже нет возможности перефоткать из-за их отсутствия на рынке - стоят в магазе только для индексации и возможности предложить аналог) Например как тут http://vitawin.ru/product/gain-bolic-6000-/ - Просто белый фон тоже ничего, или же может кто предложит более интересный вариант. Всех фоток не много, чуть более 160 шт.

Жду предложений. С меня хороший отзыв за такую же хорошую работу)