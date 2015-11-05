Редакция документа в Фотошопе

Срочно требуется дизайнер для ретуши портретных фотографий и последующего создания портретов из слов и фотомозаик. (уровень работ должен быть не ниже, чем на нашем сайте: [url=http://www.lidart.ru/]www.lidart.ru[/url]). Также нужно будет создавать коллажи и придумывать новые стили портретов ...
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