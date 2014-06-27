Подготовить макет для печати в типографии инструкции форматом А5. Печать двухсторонняя, полноцветная. Выход за обрезное поле не менее 2 мм. Важные элементы— логотипы, текст и др., должны находиться от линии реза не менее чем 5 мм. Всешрифты необходимо перевести ...
- Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Внести изменения в PDF документ о добровольной сертификации (1 страница). Подобрать шрифты. Подробнее исполнителю.Обработка фотографий9 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать лендинг в программе adobe muse (обязательное требование), используя прототип и существующий лендинг. Цель -увеличить конверсию. Тема -пластина с нанопокрытием для лечения позвоночника. Прототип -http://monastery.farm/osteohondroz/. Существующий лендинг - http://pohudet21vek.ru/wppage/pozvonochnik/. Структура лендинга близка к прототипу (текст -исполнителю). Просьба обращаться исполнителям, которые могут ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Дизайн и верстка ЛП на тему изделий с нанопокрытиями для здоровья. Не шаблон. Примерно так http://valguspro.com. Называйте цену и сроки, необходимость предоплаты, возможность редакций.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработать статический баннер размером 468х60 на тему инновационного средства для похудения. Баннер будет размещаться на сервисах и служит для привлечения клиентов на продающую страницу http://pohudet21vek.ru/kak-pohudet/. Рекламируется клипса с нанопокрытием, поэтому желательно размещение фото красивой женщины с клипсой, от ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад