as1952

Александр as1952

 
71 годРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка инструкции для цифровой полиграфии

    Подготовить макет для печати в типографии инструкции форматом А5. Печать двухсторонняя, полноцветная. Выход за обрезное поле не менее 2 мм. Важные элементы— логотипы, текст и др., должны находиться от линии реза не менее чем 5 мм. Всешрифты необходимо перевести ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лендинг по прототипу в adobe muse

    Разработать лендинг в программе adobe muse (обязательное требование), используя прототип и существующий лендинг. Цель -увеличить конверсию. Тема -пластина с нанопокрытием для лечения позвоночника. Прототип -http://monastery.farm/osteohondroz/. Существующий лендинг - http://pohudet21vek.ru/wppage/pozvonochnik/. Структура лендинга близка к прототипу (текст -исполнителю). Просьба обращаться исполнителям, которые могут ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Лендинг пейдж

    Дизайн и верстка ЛП на тему изделий с нанопокрытиями для здоровья. Не шаблон. Примерно так http://valguspro.com. Называйте цену и сроки, необходимость предоплаты, возможность редакций.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статический баннер

    Разработать статический баннер размером 468х60 на тему инновационного средства для похудения. Баннер будет размещаться на сервисах и служит для привлечения клиентов на продающую страницу http://pohudet21vek.ru/kak-pohudet/. Рекламируется клипса с нанопокрытием, поэтому желательно размещение фото красивой женщины с клипсой, от ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
WebDias
Галини 
43 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Лендинг по прототипу в adobe muse
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, понимание процесса выполнения заказа, добропорядочность и своевременная оплата. Приятно было сотрудничать. Рекомендую всем! Большое спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Отличный креативный дизайнер. Сделала 2 лендинга в срок, показала при этом творческий подход и хорошую коммуникабельность.
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Статический баннер
Все супер!
Работа сделана в срок и качественно.
Ответный отзыв