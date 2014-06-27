Подготовить макет для печати в типографии инструкции форматом А5. Печать двухсторонняя, полноцветная. Выход за обрезное поле не менее 2 мм. Важные элементы— логотипы, текст и др., должны находиться от линии реза не менее чем 5 мм. Всешрифты необходимо перевести ...