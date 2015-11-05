Нужно вставить логотип в документ в фотошопе

Требуется вырезать шкаф из джипега "что" и вставить его в "куда 2". Максимально реалистично, не забыть про ретушь. На "куда" указано примерное место, где нужно расположить. Куб (тауэр), 50х50см, высота 2м. Размер плитки 80х80см, следовательно ширина тауэра должна ...
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