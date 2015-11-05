Вырезать с одной фото и вставить в другую.

Требуется вырезать шкаф из джипега "что" и вставить его в "куда 2". Максимально реалистично, не забыть про ретушь.

На "куда" указано примерное место, где нужно расположить.

Куб (тауэр), 50х50см, высота 2м.

Размер плитки 80х80см, следовательно ширина тауэра должна бать 0,625 от ширины плитки.

Обязательно нужно соблюсти все пропорции.