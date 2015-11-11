Стильная подпись на фото

Обработка фотографийЗавершен11 заявок348 просмотров
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Простое задание. Нужно написать  текст на фото следующими шрифтами: 1.   Ledger Regular (Google Web Font)2.   Hagin3.   Book Antiqua4.    Cuprum (Google WebFonts)

8 лет назад
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
cornpott
Евгений 
42 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад
8 лет назад
$6
1 день
Спасибо. Все супер.
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