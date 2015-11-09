Качественная работа в фотошопе

Обработка фотографийЗакрыт1 заявка214 просмотров
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Нужен человек, который не плохо соображает в фотошопе.

То что нужно сделать можете посмотреть по этой ссылке https://yadi.sk/i/N1iSdhSbkUQtS

Время на выполнение 9 ч. 30 м.

8 лет назад
VirtuistZero
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад